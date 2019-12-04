استقبل سفير مصر لدى الجزائر أيمن مشرفة، مساء اليوم، وفدا من سيدات الأعمال المصريات، ضم يمنى الشريدي رئيسة جمعيات سيدات أعمال مصر، وريهام الأعسر.

ويأتي اللقاء على هامش مشاركة الوفد المصري في مؤتمر "التصدير وفرص التبادل التجاري بين مصر وتونس والجزائر"، الذي يعقد غدا، في أحد فنادق الجزائر العاصمة.

"مشرفة" يدعو رجال الأعمال المصريين إلى الدخول بقوة في السوق الجزائري

واستعرض السفير، خلال اللقاء مع عضوتي الوفد المصري، فرص التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال في مصر والجزائر، سواء من ناحية الفرص التصديرية بين البلدين، أو المشروعات المشتركة، وأبدى الدبلوماسي المصري، خلال اللقاء، الذي حضره محمد حجازي الوزير المفوض التجاري المصري بالجزائر، استعداد السفارة لتقديم الدعم لرجال الأعمال المصريين، بإزالة المعوقات التي قد تكون موجودة، بداية من الحصول على التأشيرة.

ودعا "مشرفة"، رجال الأعمال المصريين، إلى الدخول بقوة في السوق الجزائري، باعتباره سوقا ضخما وواعدا، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم 12 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية، تسعى إلى تنويع الاقتصاد، للخروج من الربط بقطاع المحروقات والنفط.