قال الفنان صلاح عبدالله، إن الشماتة في الموتى، فعل إنساني شنيع، لا يجب أن يفعله أي شخص: "شفت اللي كتبته أيات عرابي صدفة، وياريتني ماشوفتها مش عارف أنا أي دين ولا أي أخلاق تسمح باللي عملته أيات عرابي".

وأضاف "عبدالله"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، المذاع على فضائية "ON E"، أن عزاء الفنان شعبان عبدالرحيم شهد تدفق عدد كبير من المعزيين له: "كل 5 دقايق السرادق بيتملي والمقرئ يختم علشان الناس تخرج وناس تدخل.. وده حب حقيقي رد على الإدعاءات غير المهذبة"، موضحا أن من على شاكلة هؤلاء، يتاجرون بالدين الإسلامي: "حتى الناس اللي مبتحبش السياسة أو مش مهتمة بيها، هاجمتها على اللي كتبته".

وأكد أنه بعد رده عليها عبر "تويتر"، ردت عليه: "أي حد بيدعم الدولة ويدعم الرئيس والنظام عن قناعة هما رافضينه.. وأنا واحد من الناس مش بفرض الرأي الأخر"، وتابع: "أنا مش متابعها ولا بحب أشوفها أو أعرف أخبارها، إنما حبيت أوري الناس قد أيه الناس دي بتفكر إزاي، وقلوبهم والعياذ بالله ضلمة".

كانت الإخوانية الهاربة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أيات عرابي، شمتت في وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وكتبت: "هلاك شعبان عبدالرحيم صاحب أغنية بنحبك يا سيسي، خليه ينفعك".