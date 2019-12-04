قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمدينة دمياط الجديدة، تعد قُبلة حياة للصناعة المصرية.

وأشاد عامر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، بمبادرات البنك المركزي لدعم الصناعة وخاصة المعنية بدعم المصانع المتعثرة.

وأضاف أن الدولة بدأت بالبنية الأساسية من طرق وكهرباء وصرف صحي وتحلية مياه ومشروعات عملاقة وموانئ وأرصفة للتجهيز للانطلاق الصناعي لأن الصناعة هي من سيصنع الطفرة الحقيقية للبلاد، وهي من ستخلق الصادرات وتقلل الواردات.

وتابع: "نجاح الصناعة المصرية هو اللي هيفتح مجال الاستثمار الأجنبي الحقيقي، ومبادرة البنك المركزي تنقسم 3 أجزاء، جزء مبادرة عقارية ستوفر السيولة، وهيبقى فيه إقبال على الشراء، ومبادرتين صناعيتين إحداهما للمصانع المتعثرة وهي جيدة للغاية لكن أرى أن شرط دفع نصف الدين شرط تعجيزي".

وأكد ضرورة التعامل مع المصانع المتعثرة كل حالة على حده على أرض الواقع، "فيه حالات لا تستطيع دفع 50% من الديون أو إنه يرجع مصنعه من الأساس لأن فيه ماكينات تحللت تماما".

وتابع أن إطلاق مبادرات البنك المركزي، بتعليمات من الرئيس السيسي، يؤكد رغبة الدولة في النهوض بالصناعة، مؤكدا أهمية منح قروض بفائدة 10%، في إطار دعم الصناعة.