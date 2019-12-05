قال علي المرعبي، المحلل السياسي، إن هناك خلافات كبرى داخل حلف "الناتو" نفسه من جهة، وبين فرنسا وأمريكا من جهة أخرى، بسبب فرض الضرائب والرسوم ووجود اختلافات أخرى في وجهات النظر للجانبين: "كل واحد منهم بيحاول يدافع عن وجهة نظره ورأيه ضمن حلف الناتو".

وأضاف "المرعبي" خلال مداخلة له عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الممول الرئيسي لحلف الناتو، والتي سعت للضغط على الأوروبيين بإلزامهم دفع إسهاماتهم المالية وتمويل حلف الناتو، موضحا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقد التدخل التركي في شمال سوريا دون التشاور مع حلف الناتو: "اعتبر أن تركيا استعانت بمقاتلين إسلاميين للتصدي للقوات الكردية بشمال وشرق سوريا".

وأكد أن أعضاء حلف الناتو من مصلحتهم بقاء الحلف دون تغيير: "بيشكل قوة عسكرية وسياسية كبرى في العالم"، مشيرا إلى أن الخلافات الجوهرية بينهم تتعلق بالجدول الاستراتيجي والبحث العسكري وإمكانيات الدفاع على أوروبا أمام القوة الروسية والقوة الصينية المتصاعدة: "كانوا بيضغطوا على الأوروبيين لزيادة مساهماتهم المالية للحلف من خلال تهديدهم بأن روسيا ستتدخل قريبا حتى عملوا على إنشاء الجيش الأوروبي وكان مشروع غير ناجح وفاشل من الأساس".