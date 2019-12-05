قال الدكتور هاشم كريم، عضو اللجنة العليا للحزب الجمهوري، إن تصديق لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي على تقرير عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرى الإقرار بتحويله للجنة الإثبات، والتي تقضي بأنه في حال وجدت جرائم دستورية تخل بالأمن القومي الأمريكي مع دول أجنبية يكون من حق الكونجرس سؤال الرئيس على هذا الأمر.

وأضاف "كريم" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المناقشات مازالت في مجلس النواب، والذي يشكل فيه الديمقراطيين الأغلبية: "هناك مخالفات قوية وضد الدستور ويجب محاسبته"، موضحا أن دفاع البيت الأبيض عن الرئيس الأمريكي هو أمر متوقع؛ ولكن يظل الأمر أمام الكونجرس: "حتى لو مجلس النواب أخد القرار بمحاكمته لازم يروح لمجلس الشيوخ ولازم هناك ثلثين الأعضاء يوافقوا على هذا القرار، وإذا جرت الموافقة يتم عزله ومحاكمته".

وأكد أن المرحلة التالية ستتضمن عرض التقرير على مجلس الشيوخ مع تهديد مجلس النواب بوجود أدلة قوية ضد الرئيس الأمريكي في جرائمه الاستخبارات تلك.