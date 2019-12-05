قرر اتحاد الصحفيين العرب البدء في العمل المشترك مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين للتوجه لمحاكم دولية لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين.

كما قرر اتحاد الصحفيين العرب خلال اجتماع الأمانة العامة في الرياض برئاسة مؤيد اللامي، إرسال بلاغ رسمي إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، لفتح تحقيق فوري في الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة ضد الصحفيين الفلسطينيين.

"عمارنة" الصحفي الفلسطيني الثالث الذي يفقد عينه بسبب الاعتداءات الإسرائيلية

وعبّر اتحاد الصحفيين العرب، في بيان خاص بفلسطين صدر عن اجتماع أمانته العامة بالرياض أمس واليوم، عن استنكاره الشديد للاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المتكررة ضد الصحفيين الفلسطينيين، والتي كان آخرها إطلاق النار على المصور معاذ عمارنة خلال نوفمبر الماضي، ما أدى إلى فقدانه البصر في عينه اليسرى، وذكر الاتحاد أن معاذ هو الصحفي الفلسطيني الثالث الذي يفقد عينه بسبب الاعتداءات الإسرائيلية بعد عطية درويش عام 2019، وأحمد اللوح عام 2014 .

وأشار الاتحاد، إلى أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين وثقت أكثر من 650 اعتداء إسرائيليا ضد الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية عام 2019، بما فيها 150 إصابة بالرصاص، وفي عام 2018، أبلغت النقابة عن 813 اعتداءً، بما فيها مقتل الصحفيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين في قطاع غزة، داعيا الدول الأعضاء لاحترام حقوق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية باعتبار أن الاعتداء عليهم يمثل مخالفة للمواثيق الدولية، وتحديدا معاهدات جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكول الأول الملحق بها.

وحث اتحاد الصحفيين العرب ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات المناسبة والفورية لضمان سلامة الصحفيين الفلسطينيين تحديداً؛ مطالبا المديرة العامة لليونسكو بإدانة الاعتداءات الخطيرة على الصحفيين، بما فيها إطلاق النار على معاذ عمارنة، وطالب الاتحاد، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإرسال لجنة تقصى الحقائق إلى فلسطين وإسرائيل للتحقيق في جميع الاعتداءات على الصحفيين، كما طالب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير ديفيد كاي، بالقيام بزيارة رسمية لفلسطين.