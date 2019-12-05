شهدت محافظة الأقصر، انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "نور حياة"، لمواجهة ضعف وفقدان الإبصار، والتي تستهدف الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، والتي ينفذها صندوق تحيا مصر على مستوى الجمهورية، بحضور قيادات صندوق تحيا مصر، وقيادات مدارس القرنة، وإدارة البيئة والسكان بمديرية التربية والتعليم بالأقصر.

قال موسى عبدالله، مسئول إدارة البيئة والسكان بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، إن المبادرة تواصلت بمدارس إدارة القرنة التعليمية، غرب الأقصر، لخدمة التلاميذ وفحصهم، حيث وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باتخاذ الإجراءات وأوجه الدعم والمساندة اللازمة لتسهيل تنفيذ وإنجاح أعمال المبادرة، وتحقيق الهدف المرجو منها، وتذليل أى عقبات قد تواجه الفرق الطبية أثناء تنفيذ المبادرة.

وأضاف عبد الله أنه قبل بدء المبادرة بمدارس القرنة تم تجهيز كل مدرسة بغرفة مزودة بمكاتب وأجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت لتيسير عمل الفرق الطبية، ويتم مسح الطلاب من خلال كارت ينطوي على نموذج إقرار موافقة ولي الأمر على إجراء الفحص، مع الحفاظ على سرية وخصوصية الطلاب المكتشف إصابتهم لتفادى التمييز والتنمر، حيث يتم إخطار ولي أمر الطالب هاتفياً خلال 7 أيام عمل من تاريخ الفحص، وفي حالة اكتشاف طالب مصاب يستكمل علاج الطالب المصاب داخل مستشفى التأمين الصحي التابعة لمدرسته.

كما شهدت مدرسة أحمس الابتدائية بمحافظة الأقصر، أعمال استئناف المبادرة الرئاسية "نور حياة"، بعد توقفها خلال الإجازة الصيفية، والتي تستهدف الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، والتي ينفذها صندوق تحيا مصر على مستوى الجمهورية، ومن جانبه وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باتخاذ الإجراءات وأوجه الدعم والمساندة اللازمة لتسهيل تنفيذ وإنجاح أعمال المبادرة، وتحقيق الهدف المرجو منها، وتذليل أى عقبات قد تواجه الفرق الطبية أثناء تنفيذ المبادرة.

يذكر أن مبادرة "نور حياة" تستهدف إجراء الكشف الطبي لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية فى المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، منهم 67.602 تلميذ بالمرحلة الابتدائية على مستوى محافظة الأقصر، حيث يتم علاج الحالات المكتشفة وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة وتوفير النظارات الطبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف اصابتهم.