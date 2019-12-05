وكالة الطاقة الذرية: أندونيسيا حققت تقدما في مجال السلامة النووية

قال فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إندونيسيا أحرزت تقدمًا في تعزيز إطارها التنظيمي للسلامة النووية والإشعاعية بمعالجة معظم التوصيات المقدمة خلال المراجعة الأولية في عام 2015.

وأشار الفريق، في بيان للوكالة، أمس الأربعاء من مقرها في فيينا، إلى أنه اختتم مهمة متابعة استغرقت 11 يومًا لمراجعة تنفيذ إندونيسيا للتوصيات والاقتراحات المقدمة في أغسطس 2015، موضحا أنه تم تنفيذ المهمة بناءً على طلب الحكومة الإندونيسية واستضافته وكالة تنظيم الطاقة النووية في البلاد.

وأشار الفريق، إلى أهمية تعزيز فعالية البنية التحتية التنظيمية للسلامة النووية والإشعاعية فى اندونيسيا بناءً على معايير السلامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والممارسات الجيدة الدولية مع الاعتراف بمسؤولية كل بلد في ضمان السلامة النووية والإشعاعية.

وأشار إلى أنه لا يوجد في إندونيسيا محطات للطاقة النووية رغم أنها أجرت دراسات جدوى ومراجعات للبنية التحتية لبرنامج الطاقة النووية المحتمل حيث تدير الوكالة الوطنية للطاقة الذرية "باتان"، ثلاثة مفاعلات بحثية وعددا من منشآت دورة الوقود النووي وتستخدم المصادر المشعة في التطبيقات الطبية والصناعية.