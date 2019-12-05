في محاولة لاستفزاز المصريين.. سفارة الاحتلال تقدم العزاء في شعبولا

في محاولة لاستفزاز الشعب المصري، أعربت سفارة دولة الاحتلال الإسرائيلي في مصر عن تعازيها في وفاة المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، رغم أن المطرب الراحل معروف بموقفه المُعادي للكيان الصهيوني وظهر ذلك في أغنيته الشهيرة "أنا بكره إسرائيل".

وقدمت صفحة "إسرائيل في مصر"، الناطقة باسم سفارة دولة الاحتلال الإسرائيلي في مصر تعازيها للشعب المصري، قائلة: "تعرب سفارة دولة إسرائيل عن خالص تعازيها للشعب المصري في وفاة المغني شعبان عبدالرحيم (شعبولا)، على الرغم من الجدل والخلاف خفيف الظل".

وأضافت: "إننا ندرك أن شعبولا كان فنانا موهوبا للغاية، وكان حقا صاحب شعبية جارفة وداعا شعبولا، وليرحمك الله".

وللفنان الراحل صولات مع الاحتلال الإسرائيلي التي قدم فيها نقدا لاذعا لأفعالهم عن طريق أعماله وكانت على رأسها أغنية "بكره إسرائيل" واحدة من أكثر أغاني شعبان عبدالرحيم شهرة، في تاريخه الفني.

قدم "شعبولا" الأغنية قبل 19 عاما تقريبا، ومنحته شهرة واسعة في الأوساط المحلية والإقليمية، بسبب الكلمات التي هاجم فيها إسرائيل وأشاد بجهود وزير الخارجية المصري، آنذاك، عمرو موسى.

وانهالت التعليقات الغاضبة على الصفحة، حيث علق حساب يحمل اسم مصطفى حسين: "لو شعبان مات فيه 100 مليون شعبان".

وقال حساب يحمل اسم محمد أشرف: "أشهر أغانيه، أنا بكره إسرائيل، الله يرحمك يا جدع".

وكتب حساب آخر يحمل اسم مصطفى مكي: "بالمناسبة دي نحب نغني مع بعض أغنية، أنا بكره إسرائيل".

وعلق حساب يحمل اسم محمد فراج: "ملكمش دعوة سيبونا في حالنا".

وقال حساب يحمل اسم نبيل صقر: "هيفضل يكرهكم حتى وهو ميتمتفكرش كدا إنه ماتاغنيته عايشه طول العمر".

وغيب الموت الفنان، شعبان عبدالرحيم، في الساعات الأولى، صباح أمس، عن عمر ناهز 62 عامًا، بعد شعوره بوعكة صحية بسيطة، ونُقل إلى مستشفى المعادي العسكري، ولفظ فيها أنفاسه الأخيرة، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة.

وأقامت أسرة الفنان الراحل سرادق عزاء له بجوار منزله في منطقة "المريوطية فيصل"، حضرة عدد كبير من الفنانين.