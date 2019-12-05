"فاتته المحطة".. إصابة عامل "نَط من القطر وهو ماشي" في سوهاج

أصيب عامل بجروح قطعية بالوجه والساق اليمني؛ إثر قفزه من قطار في أثناء سيره بقرية برديس مركز البلينا بسوهاج، بعد أن اكتشف أن القطار تجاوز محطة جرجا، والتي من المقرر أن ينزل بها، ونقل المصاب لمستشفى البلينا المركزي، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول بطرس ظريف، (21 عاما - عامل - ويقيم دائرة مركز جرجا) مصاباً جروح قطعية بالوجه والساق اليمني، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي "ادعاء حادث قطار".

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال والده ظريف جرجس، "65 عاما - عامل) وقرر استقلال نجله إحدى القطارات "لا يعلم رقمه"، قادماً من محطة سكة حديد بني سويف لمحل إقامته، وغالبه النعاس، وتفاجأ بتخطي القطار لمحطة سكة حديد جرجا، فحاول النزول منه في أثناء سيره مما أدى لسقوطه أرضاً وحدوث إصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.