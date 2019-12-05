ذكرت مصادر حكومية يابانية، اليوم، أن رئيس الوزراء شينزو آبي قد يتوجه إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في منتصف شهر يناير المقبل، في إطار زيارته المقررة لمنطقة الشرق الأوسط بهدف توضيح خطط اليابان لإرسال قوات دفاعها إلى المنطقة لحماية حركة الملاحة البحرية.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن حكومة آبي تخطط لإرسال مدمرة وطائرة دورية من طراز "بي 3 سي" تشغلها قوات الدفاع الذاتي لتعزيز مهمة جمع المعلومات وضمان الملاحة الآمنة للسفن.

ومن المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء الياباني على الخطة بحلول نهاية العام الجاري، وتعمل اليابان على دراسة مساهماتها في الشرق الأوسط التي لا تنطوي على الانضمام إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة لحماية السفن التي تمر عبر مضيق هرمز الحيوي لنقل النفط.

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة انضمتا إلى المبادرة الأمريكية لضمان أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات البحرية، فيما زار آبي إيران يونيو الماضي، وهي الأولى لرئيس وزراء ياباني منذ 4 عقود، لم تثمر عن تقدم ملموس، إذ تعرضت ناقلتا نفط - إحداهما تديرها شركة شحن يابانية - لهجمات بالقرب من مضيق هرمز خلال رحلتهما، وتسعى اليابان للمساعدة في نزع فتيل التوترات في الشرق الأوسط وتعمل كجسر بين واشنطن وطهران وسط الأزمة المستمرة منذ أشهر حول الاتفاق النووي لعام 2015.