تستعد الغرفة التجارية فى مدينة العريش، لافتتاح معرض "كلنا واحد"، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية، لتوفير الاحتياجات للمواطنين بسعر مناسب.

وذكر عبدالعزيز مطر رئيس الغرفة التجارية، أن المعرض تنظمه الغرفة التجارية بشمال سيناء، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء ومديرية التموين.

وأكد "مطر"، مشاركة 20 عارضًا بالمعرض، يوفرون منتجات متنوعة، لاستهلاك الأسر من أهم الاحتياجات الأساسية، يبيعون لمدة شهر بهامش ربح محدود، يحقق للمستهلك فارقًا فى الأسعار.

وأضاف أن الغرفة التجارية، سهلت للتجار جلب كميات من البضائع، بالتنسيق مع جهات الاختصاص للعرض، وجرى بناء موقع عرض، وتوفير باكيات لعرض السلع فى موقع متميز يتوسط مدينة العريش.

ولفت "مطر"، إلى توفير مجلس مدينة العريش، خدمات المكان، وبدورها وفرت أجهزة الأمن الحماية المختصة اللازمة، وينتظر الإعلان عن موعد تشغيل المعرض رسميا خلال الساعات المقبلة، بعد اكتمال جميع تجهيزاته.

وحث "مطر"، أهالى العريش، للاستفادة من العروض التى ستتوفر فى معرض "كلنا واحد"، والتى تحظى بدعم ومساندة كل الجهات، وتهدف لتوفير احتياجات أساسية للأسر بسعر مناسب، والقضاء على أى احتكار قد يحدث فى الأماكن الأخرى.