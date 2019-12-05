تظاهر العشرات من أنصار البيئة، صباح اليوم، أمام مقر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في العاصمة النمساوية "فيينا" بالتزامن مع عقد الاجتماع الوزاري رقم 177 لدول المنظمة، وحمل المتظاهرون لافتات تقول "أوقفوا حرق النفط" و"نريد بيئة نظيفة" كما حملوا دمى ملوثة بالنفط الخام؛ تعبيرًا عن المخاوف الدولية الخاصة بتغير المناخ.

ونظم المظاهرة عددًا من الجمعيات المعنية بمكافحة تغير المناخ والمطالبة بالتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض والتي تطالب أيضا بالتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

جدير بالذكر، أنَّ "أوبك" تشهد على مدار اليوم وغدًا 3 اجتماعات وزارية تبحث سبل تحقيق الاستقرار في سوق النفط وإنعاش الاستثمارات في الصناعة.