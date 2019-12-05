"عشان تركب العداد بشكل قانوني".. 5 خطوات يجب اتباعها قبل شراء شقة

يتعرض بعض المواطنين بعد شراء وحدة سكنية، لعدم موافقة شركة توزيع الكهرباء على التعاقد لتركيب العداد، نتيجة توصيل الكهرباء بشكل غير مشروع للعقار الموجود به الشقة، فيضطر المواطن للجوء لتوصيل التيار الكهربي بطريقة غير مشروعة ما يجعله عُرضة لدفع غرامة.

وقدمت الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر الصفحة الرسمية لها على فيس بوك، الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن قبل شراء أو استئجار شقة جديدة كالتالي:

1) الحصول على صورة من الترخيص الصادر من الحي أو الوحدة المحلية ببناء العقار أو رقمه وتاريخه من صاحب العقار.

2) التوجه إلى الحي التابع له العقار والتأكد من عدم مخالفة الدور الواقع به الوحدة السكنية لشروط البناء وحصول العقار علي شهادة المطابقة من الحي.

3) سؤال الموظف المختص بالحي عن مدى قانونية وإمكانية توصيل الكهرباء لهذا العقار من خلال العنوان التفصيلي للعقار ورقم وتاريخ ترخيص البناء.

4) في حالة عدم مخالفة العقار، يتم التوجه إلى فرع شركة الكهرباء الواقع في نطاقها الجغرافي للعقار الذي تشتري وحدة به.

5) التأكد من سداد قيمة المقايسة الخاصة بتوصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للعقار، وحال التأكد من سداد صاحب العقار قيمة المقايسة، يمكنك استكمال إجراءات التعاقد على شراء أو استئجار الوحدة.

وبعد التعاقد على شراء أو استئجار الوحدة السكنية أو التجارية، يمكن التوجه إلى فرع شركة الكهرباء وتقديم طلب التعاقد على تركيب عداد للوحدة مرفقا به المستندات المؤيدة لحيازتك للوحدة، والمستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، ثم التوقيع على عقد تركيب العداد وانتظر تركيب العداد لتحصل على الكهرباء بشكل قانوني.

ويجب تجنب استخدام الكهرباء بالوحدة لأي غرض قبل تركيب العداد حرصا على عدم التعرض لتحرير محاضر سرقة تيار ضدك.