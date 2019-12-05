قال وزير النقل إنّه في أعقاب ثورة 2011 سُرق خط سكة حديد العريش والفردان، بسبب الانفلات الأمني، موضحا أنّه بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمت استعادة خط سكة الحديد والتعاقد مع شركة صينية، بإنشاء كوبري مزدوج وسكتين جديدتين لاستعادة تشغيل الخط لنقل البضائع لأهالي سيناء.

وأضاف وزير النقل خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد بهيئة ميناء الإسكندرية، أنّ تكلفة استعادة الخط تتجاوز 102 مليون دولار، وتنفذها الهيئة الهندسية لصالح هيئة السكة الحديد.

ولفت الوزير إلى أنّ الهيئة بحاجة إلى نحو 50 مليون دولار لاستكمال تشغيل الخط، وخلال عام سيكون الكوبري انتهى، واستعادة خط سكة الحديد لنقل بضائع إلى سيناء من خضروات ومواد بناء وكافة البضائع.