استقبل وزير النقل، الدفعة الأولى (10 جرارات سكة حديد جديدة)، إلى ميناء الإسكندرية ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي، تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة GE Transportation، حيث شاهد الوزير ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب هشام عبد الواحد ووكيل وأعضاء لجنة النقل والمواصلات ورئيس وقيادات السكك الحديدية ورئيس وقيادات هيئة ميناء الإسكندرية عملية إنزال الجرارات من السفينة (بحري جدة) القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم وضعها على قضبان السكك الحديدية تمهيدا لنقلها إلى ورش الفرز بمحطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل.

وقدم وزير النقل، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم على وصول الدفعة الأولى من هذه الصفقة المهمة، مؤكداً على الدور الكبير للرئيس في نهو هذه الصفقة مع جنرال إليكتريك وإصراره الكبير على إنفاذها، مشيرا إلى أن الصفقة تدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الأسطول الحالي من جرارات السكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة، وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية، لافتا إلى أن تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم أيضا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد بما يقلل من الأعباء على الطرق ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة.

وأضاف أن وصول الدفعة الأولى من الجرارات يعتبر أولى مراحل جني ثمار التعاقدات الضخمة التي أبرمتها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية والخاصة بشراء جرارات وعربات جديدة والتطوير الشامل لكل عناصر منظومة السكك الحديدية، وذلك لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مشيرا إلى أن هذه أول جرارات جديدة تنضم إلى أسطول جرارات هيئة سكك حديد مصر منذ 10 سنوات (2009).

وأوضح أن قيمة توريد الـ10 جرارات بلغت 27.05 مليون دولار تم تدبيرها من موارد هيئة السكك الحديد الذاتية (حوكة قطع التذاكر - الغرامات ـ استغلال أصول السكة الحديد ـ الاستثمار الإعلاني)، وأن إجمالي قيمة توريد 110 جرارات وإعادة تأهيل 81 جرارا وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني 602.05 مليون دولار.

وأضاف أن الشركة المصنعة، صنعت 50 جرار جديد تم توريد منهم 10 جرارات كدفعة أولى وسيتم وصول 40 جرارا أخرى مع تفعيل اتفاقية التمويل ليبدأ تصنيع الـ60 جرارا.

كما أكد أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد بمصانع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يتعلق بمشروع إعادة تأهيل (81) جرارا، فأكد وزير النقل أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل 2 جرار وتم دخولهم التشغيل في أكتوبر 2019، وجارى حاليا الانتهاء من إعادة تأهيل 2 جرار، ومن المقرر وضعها التشغيل نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى أن إعادة التأهيل تتم بقطع الغيارات الأصلية ويتم تنفيذها في ورشة التبين وبأيدي عمال مصريين وتحت إشراف خبراء أجانب من الشركة الموردة.