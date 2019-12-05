حكم نهائي بحبس أحمد عبدالله محمود سنتين بسبب "إيصال أمانة"

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، باعتبار المعارضة الاستئنافية المقامة من الفنان أحمد عبد الله محمود، على حكم حبسه لمدة سنتين في قضية "إيصال أمانة" مُقامة من طليقته الفنانة السورية سارة نخلة، كأن لم تكن، وأيدت حكم حبسه لمدة سنتين.

وأكدت مصادر قضائية، أن الحكم نهائي واجب النفاذ، وأن للمحكوم عليه الحق فى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وشرح مصدران قضائيان سير الدعوى، بقولهما إن محكمة جنح أكتوبر "أول درجة" نظرت دعوى مقامة من الفنانة السورية سارة نخلة ضد طليقها "أحمد عبدالله"، واتهمته بخيانة الأمانة، وعدم سداده إيصال أمانة حرره لها، وأصدرت حكما بحبسه لمدة عامين.

وتقدم الفنان المحكوم عليه، باستئناف على الحكم أمام المحكمة الأعلى وهي محكمة جنح مُستأنف أكتوبر، حيث تغيّب عن الحضور بموعد الجلسة، وقضت، في نهاية أكتوبر الماضي، بتأييد حكم الحبس.

وأشار المصدران إلى أن المحكوم عليه، تقدم بـ"معارضة استئنافية" على الحكم، بتاريخ 27 نوفمبرالماضي، إلا انه تغيّب عن الحضور، فأصدرت المحكمة حكمها باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وتأييد حكم أول درجة، ليصبح نهائيا واجب النفاذ.

وقال المحامي شعبان سعيد، إنه تنحى عن الدفاع عن الفنان المحكوم عليه، منذ شهر مضى، لأسباب شخصية.