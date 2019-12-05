وافق المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي، اليوم، على تدابير تهدئة بسماحة صرف تعويضات مالية، لعوائل بعض الضحايا، الذين قتلوا خلال قمع الحركة الاحتجاجية التي شهدتها إيران منتصف نوفمبر.

وبعد نحو ثلاثة أسابيع، من انطلاق الاضطرابات التي اعتبرت السلطات أنها نتاج مؤامرة خارجية، وافق خامنئي على اعتبار الأشخاص الذين قتلوا في الاضطرابات الأخيرة، "ولم يكن لهم دورا" فيها "شهداء"، وفق ما ورد الخميس، على موقعه الرسمي.

ويمنح لقب "شهيد" عموما، للعسكريين الذين يقتلون على جبهات القتال، ويفتح منح هذا اللقب، المجال أمام تقديم إعانات مالية لأسر وأبناء الضحايا، بالإضافة إلى تسهيلات، لحصولهم على عمل أو دخولهم للجامعات.

وبحسب ما ذكر موقع خامنئي، فإن التقرير قدمه، بطلب من المرشد الأعلى، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية علي شمخاني، ويهدف للإضاءة على "أسباب الاضطرابات"، وتحديد هويات القتلى وظروف موتهم.

واندلعت الاحتجاجات في إيران، في 15 نوفمبر، بعد الإعلان عن رفع كبير لأسعار البنزين، وسط أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد، وامتدت إلى مئات المدن الإيرانية.

وأعلنت السلطات، إعادة الهدوء بعد بضعة أيام، لكن ثمنه كان "موجة قتل فظيعة"، وفق منظمة العفو الدولية، التي أشارت إلى قتل القوات المسلحة 208 أشخاص على الأقل، في أعمال العنف.