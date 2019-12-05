أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك، اليوم، أن مزيدا من العقوبات يتم تجهيزها ضد منتهكي حقوق الإنسان في إيران، مؤكدا دعمه احتجاجات الشعب الإيراني ضد ما وصفه بـ"النظام القمعي".

وقال هوك في خطاب للشعب الإيراني نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "أريد أن أتحدث اليوم عن حرية الاحتجاج وحرية التعبير والصحافة في إيران، لقد وعد قادة إيران في الدستور بحماية حرية التعبير للإيرانيين، بما في ذلك حرية الصحافة، كما سمح الدستور بالتجمعات والمسيرات العامة وهذه حقوق أساسية للإنسان".

وأضاف هوك: "لقد رفض النظام الإيراني هذه الحقوق طوال الأربعين سنة الماضية، وخلال الاحتجاجات الحاشدة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كان النظام ينفذ بوحشية انتهاكات شاسعة بحق الإيرانيين فيما يخص حرية التظاهر، كما عزل الشعب عن الوصول إلى الإنترنت وقام بقتل المدنيين الأبرياء".

وتابع المبعوث الأمريكي قائلا: "سنواصل اتخاذ إجراءات حاسمة وفرض مزيد من العقوبات على الأفراد المتورطين في قمع حرية التعبير".

هوك: مزيد من العقوبات قادمة على النظام الإيراني

وأوضح هوك: "لقد فرضنا على الفور عقوبات على وزير المعلومات والاتصالات الإيراني محمد جواد، ونعلن أن مزيدا من العقوبات قادمة على النظام الذي ينعدم فيه القانون"، مشيرا إلى أن النظام الإيراني قام مؤخراً بتكثيف هجماته على الصحفيين وعائلاتهم داخل إيران وخارجها، كما يستخدم المضايقة والترهيب والضغط المالي على الصحفيين.

وأضاف المبعوث الأمريكي: "لدى النظام الإيراني تاريخ مظلم في سجن الصحفيين وقتلهم، لذا ندين بشدة استهداف الصحفيين وعائلاتهم من قبل النظام الإيراني وسنواصل اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم حرية الصحافة وحرية التظاهر والتعبير"، وفقا لما ذكرته وكالة انباء "الشرق الاوسط".

وكانت إيران مسرحا لاضطرابات استمرت عدة ايام في منتصف نوفمبر الماضي بعد رفع أسعار الوقود، ما أدى إلى سقوط خمسة قتلى بحسب السلطات، وأكثر من 200 قتيل بحسب منظمة العفو الدولية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".