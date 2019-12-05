أسفرت حملة تفتيش مشتركة في كفر الشيخ من مديريات التموين، والطب البيطري، والشؤون الصحية والبيئة، اليوم، عن ضبط " ا.ع.ا.ح" صاحب محل بيع دواجن بسوق ميت علوان بمدينة كفرالشيخ، لقيامه بحقن 18 كيلو دجاج بالمياه بغرض زيادة وزنها. وتم ضبط جهاز "البزامة" المستخدم في الحقن، وتحرير محضر" غش تجاري" رقم 822 جنح أمن دولة طوارئ كفرالشيخ، واتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالف والتحفظ علي المضبوطات.

وجاءت الحملة في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشن حملات التفتيش والرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة المحافظة، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء.