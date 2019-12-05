خالد الصاوي ينشر صورته مع تامر حسني في كواليس "الفلوس"

نشر الفنان خالد الصاوي، صورة جمعته بالنجم تامر حسني خلف كواليس فيلم "الفلوس"، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق الصاوي، ساخرًا: "صوره تجمع بين ملك الإحساس والغناء والتمثيل الفنان خالد الصاوي مع الممثل تامر حسني".

كان أعلن الفنان تامر حسني، موعد عرض فيلم "الفلوس"، الذي تأجل عرضه أكثر من مرة.

ونشر "حسني" صورة لـ"البوستر" الرسمي للفيلم، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" قائلا: "25 ديسمبر بجميع دور العرض في مصر وجميع الدول العربية".

فيلم ‏‏"الفلوس"، من ‏بطولة زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسي صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد ‏المعطي، ‏إخراج سعيد ‏الماروق‎.‎