حريق في مول تجاري بالسويس يلتهم عددا من محلات الملابس

نشب، اليوم، حريق في مول تجاري بشارع أحمد عرابي بحي الأربعين بمحافظة السويس، وتسبب الحريق في تدمير محلات تجارية بالمول التجاري، وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة علي الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة.

كان مدير أمن السويس، تلقى بلاغا بنشوب حريق بمول تجاري بشارع أحمد عرابي التجاري بحي الأربعين بالسويس، وهو أكبر الشوارع التجارية بالمحافظة.

وانتقلت عدد من سيارات الدفاع المدني من أجل إخماد الحريق، وتم السيطرة علي النيران قبل امتدادها إلى منازل ومحلات تجارية مجاورة للمول التجاري.

وتسبب الحريق في تدمير عدد من المحلات التجارية بالمول خاصة محلات ملابس، وجاري التحقيق في أسباب اشتعال النيران.