تنظم جمعية احياء التراث الوطني المصري "نهرا" برئاسة منير غبور، مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق القاهرة الأحد المقبل، لإعلان التفاصيل الكاملة لعرض "أوبرا مصر الطريق" بفرنسا.

وذكرت الجمعية في بيان صحفي عنها اليوم أنّ "أوبرا مصر الطريق" تهدف إلى الترويج لمسار العائلة المقدسة بمصر والدول الأخرى، من خلال عروض موسيقية واستعراضية، إذ يتم سرد قصة العائلة المقدسة في مصر خلال المدة التي قضتها بمصر، والتي تجاوزت 3 سنوات، مشيرة إلى أنّ مسرح "باليه دي كونجري" في العاصمة الفرنسية باريس، يستضيف عرض "أوبرا مصر الطريق"، يوم 19 ديسمبر الحالي.