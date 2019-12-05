أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه طلب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال المكالمة الهاتفية التي أجرياها في يوليو الماضي، مساعدة الولايات المتحدة ككل، وليس مساعدة شخصه، مشيرًا إلى أن الأمر برمته، يتعلق بالولايات المتحدة، وليس بشخصه.

وكتب "ترامب"، على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه عندما طلب من زيلينسكي أن "يقدم معروفا لنا"، فإنه كان يقصد بذلك الولايات المتحدة ككل، وذلك بحسب ما نقلت مجلة "بولتيكو" الأمريكية، اليوم.

ووفقاً للمجلة الأمريكية، فإنه في الوقت الذي تسير فيه تحقيقات عزل ترامب للأمام، فإن الرئيس الأمريكي، حاول الليلة الماضية "إعادة صياغة" سياق المكالمة الهاتفية التي دارت بينه وبين زيلينسكي، والتي أشعلت شرارة تحقيقات مساءلته من جانب ديمقراطي مجلس النواب.

وأوضح ترامب، أنه طلب من نظيره الأوكراني، أن يساعد الأمة الأمريكية برمتها بطريقة أو بأخرى، وليس مساعدته في تحقيق مآرب سياسية على منافسيه السياسيين المحليين.

وكان "ترامب"، أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني في 25 يوليو الماضي، طالبه خلالها بالتعاون مع المدعي العام ووزير العدل الأمريكي ويليام بار، لفتح باب التحقيقات مع عائلة منافسه الديمقراطي المُحتمل جو بايدن.

البيت الأبيض يعلن استعداده للدفاع عن ترامب عند مساءلته أمام "الشيوخ"

من جانبه، أكد البيت الأبيض استعداده لبذل جهود كبيرة للدفاع بقوة عن ترامب خلال جلسة مساءلته داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، في الوقت الذي يتحرك فيه مجلس النواب للتصويت على عزله.

وأشار البيت الأبيض - بحسب ما نشرت صحيفة" واشنطن بوست" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني اليوم - إلى أنه سيدافع بقوة عن ترامب خلال محاكمة شبه مؤكده لعزله داخل مجلس الشيوخ في الأسابيع القادمة.

وذلك في الوقت الذي أدلى فيه خبراء قانونيون بشهادتهم خلال جلسة استماع مثيرة للجدل داخل مجلس النواب، بدعوة من ديمقراطيي المجلس أفادوا فيها بأن تعاملات ترامب مع أوكرانيا مثلت جريمة تستحق العزل، وفقا لما ذكرته وكالة انباء "الشرق الاوسط".

بدوره، أخبر المدير التشريعي بالبيت الأبيض إريك أولاند صحفيين، أن ترامب يريد عرض قضيته بالكامل أمام مجلس الشيوخ، معلنا بذلك استراتيجية قد تشمل شهود عيان على أرض الواقع بدلا من الإدلاء بالشهادات المسجلة عبر أشرطة الفيديو المصورة، التي جرى إدخالها في حيز الأدلة خلال إجراءات عزل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عام 1999.

ولفتت صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أنه في الوقت الذي يستعد فيه جمهوريو مجلس الشيوخ للدفاع بقوة عن ترامب خلال جلسة مساءلته، والتي من المقرر أن تعقب التصويت على عزله داخل مجلس النواب، فإن تفاصيل كيفية إتمام هذا الأمر لا تزال في حاجة للإعداد.

وكان 3 خبراء دستوريين، دعموا أمس، جهود الديموقراطيين الرامية لعزل ترامب معتبرين أن سعي الرئيس الأمريكي، لدفع جهة خارجية إلى التدخل في الانتخابات الأمريكية يشكل أساسا صالحا لعزله.

وذلك مع انطلاق المرحلة الثانية من التحقيق في مجلس النواب، إلا أن خبيرا رابعا عارض بشدة هذا الموقف قائلا إن الأدلة "غير كافية على الإطلاق"، لاتهام ترامب بارتكاب جرائم كبرى أو جنح تستدعي العزل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".