رفع صديق محمد صديق المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بعزل مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، بسبب أنّه محال للمحكمة التأديبية، في القضية رقم 201 على خلفية الإهمال الإداري الذي تسبب في وفاة 11 مريضا نفسيا.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 67177 لسنه 73ق وزيرة الصحة، الأمين العام للصحة النفسية بصفتهم.

وقال صديق في دعواه إنّ مدير المستشفى استعان بالموظفة "م. س" للعمل مديرا ماليا وإداريا، رغم أنّ ملفها مليء بالجزاءات حتى الآن، وتسدد مبالغ مالية حصلت عليها دون وجه حق بناء على حكم من المحكمة التأديبية، ما أدى إلى ضياع الحقوق المالية للموظفين، وتدهور الأوضاع الإدارية والمالية، وتأخر صرف المستحقات الخاصة بالعاملين والشركات.