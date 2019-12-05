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عاجل.. إخلاء سبيل مدير شركة "لو راجل كل" بكفالة مالية

عاجل.. إخلاء سبيل مدير شركة "لو راجل كل" بكفالة مالية

مدير الإيفاد: تحسين الأمن الغذائي لـ36 ألف أسرة بمطروح

مدير الإيفاد: تحسين الأمن الغذائي لـ36 ألف أسرة بمطروح

وزير الرياضة يتفقد مركزي شباب الطود والحسينات ويوجه بدعمهما

وزير الرياضة يتفقد مركزي شباب الطود والحسينات ويوجه بدعمهما

افتتاح المؤتمر العلمي الثاني السنوي لمستشفى الأقصر الدولي

افتتاح المؤتمر العلمي الثاني السنوي لمستشفى الأقصر الدولي

التعليم العالي: إنشاء 3 مراكز للتميز بـ 90 مليون دولار

التعليم العالي: إنشاء 3 مراكز للتميز بـ 90 مليون دولار

هيئة ميناء دمياط تجري إصلاحات للرصيف رقم 1

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الأرصاد تجيب على سؤال "الشتا إمتى؟": جاي يوم 21 ديسمبر

الأرصاد تجيب على سؤال "الشتا إمتى؟": جاي يوم 21 ديسمبر

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مبيد حشري وقطة ميتة.. القصة الكاملة لاختناق 90 طالبة في الدقهلية

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