أحال حاتم قابيل، رئيس مدينه جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم، 6 أطباء بمستشفى جمصة المركزي للتحقيق لعدم تواجدهم بالمستشفى أثناء المرور المفاجئ كذلك لعدم توقيعهم في خانة الانصراف بالرغم من توقيعهم في الحضور صباحا.

وتفقد "قابيل" في حضور الدكتور حسان حسنى مدير المستشفى، والدكتورة أميرة الشافعي نائب مدير المستشفى، عددًا من أقسام المستشفى للاطمئنان على حسن وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين وحسن معاملتهم، ومنها "عيادة الرمد والجلدية والنساء والتوليد والحالات الحرجة وقسم الباطنة الرجالي وقسم الأطفال وقسم الجراحة وغرفة الأشعة التلفزيونية ومعمل كيمياء الدم وعيادة الأسنان والأشعة".

وشدد على ضرورة التأكد من توفير كافة الخدمات الطبية المطلوبة للمرضى، مؤكدًا على متابعته الدقيقة والمستمرة والمرور اليومي المفاجئ على المستشفى لمتابعة سير العمل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى .

وأكد رئيس مدية جمصة على ضرورة التأكد من توافر مستلزمات الإسعافات الأولية وأدوية الطوارئ.