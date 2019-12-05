عاجل.. إخلاء سبيل مدير شركة "لو راجل كل" بكفالة مالية

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل مدير شركة "أبليكس"، المختصة فى انتاج مستحضر للتخسيس "أبليكس"، الذى يجري الإعلان عنه عبر القنوات الفضائية، والاستعانة ببعض الفنانين للدعاية له تحت شعار "لو راجل كل"، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وتبين من التحقيقات، كذب الشركة من خلال عرضها إعلان كـ"دعاية" للمنتج بالاشارة إلى وجود تصريح من وزارة الصحة، لأن المنتج غير معتمد من الوزارة.

وقررت جهات التحقيق، عرض عينات على الصحة بمحافظة الجيزة، لفحصها وعمل التحاليل، لبيان عما إذا كان له أعراض جانبية من عدمه، بعد أن تبين أنه غير مدرج كعقار بشري أو مكمل غذائي، وبالاستعلام من المعهد القومي للأغذية، أفاد بأن المنتج غير معتمد.

وحرزت جهات التحقيق 245 كرتونة، بداخل كل منها 15 عبوة لمنتج أبليكس، وإجمالي 3675 عبوة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت مباحث الجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتموين، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، من ضبط مدير شركة إنتاج مستحضر للتخسيس "أبليكس"، الذى يجري الإعلان عنه عبر القنوات الفضائية، وعدد من الفنانين يدعون لذلك المنتج تحت شعار "لو راجل كل"، ويشار بالإعلان وجود تصريح بوزارة الصحة.