أصيب طفل في الصف الأول الابتدائي بجرح قطعي إثر اعتداء زميله المقيد في الصف الخامس الابتدائي بالحجارة عليه أثناء اليوم الدراسي بإحدى المدارس الخاصة بشارع الجلاء بمحافظة السويس.

وكانت إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم في السويس، تلقت إخطارا بإصابة الطفل يوسف محمود عبدالحي، بعدة إصابات خطرة، أدى إلى جرح قطعي وضعف الرؤية لديه نتيجة اعتداء زميله في الصف الخامس الابتدائي بالحجارة في وجهه أثناء مشاجرة بينهما أثناء اليوم الدراسي بإحدى المدارس الخاصة الكائنة بشارع الجلاء بحي السويس.

ونقل أهالي الطفل الطالب إلى مستشفى السويس العام، وأظهر التشخيص المبدئي لحالة الطفل أنه أصيب بجرح قطعي في العين اليمنى، إضافة إلى 4 غرز، وجرح في القرنية، أدى إلى ضعف الرؤية، وتورم شديد بالجفن العلوي.

وأجرى والد الطفل بتحرير محضر رقم 33 أحوال قسم السويس ضد إدارة المدرسة بتهمة الإهمال، لتعرض نجلهم لتلك الإصابات أثناء تواجده داخل المدرسة.