تفاصيل حمل طالبة إعدادي على يد عامل في القليوبية

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت حول حمل طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمركز كفر شكر في القليوبية، أن الطالبة لم تتعرض للاغتصاب، وتزوجت من عامل "عرفيا"، وعاشرها معاشرة الأزواج وحملت منه وأنجبت طفلا.

وقررت النيابة إخلاء سبيل الزوج المتهم، بعدما تبين أنه عاشر الفتاة برضاها، ولم يكن اغتصاب، وحددت النيابة موعدا لاحقا لاستدعائه لجلسة تحقيق في الواقعة، عقب عرض الطالبة على الطب الشرعي.

وذكرت التحريات والتحقيقات، أن بداية الواقعة كانت بورود إخطارا للواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر بورود بلاغ من (ع. ع.- ممرضة) من قرية برقطا برفقتها ابنتها (ب. س.- 13 عامًا - طالبة بالصف الثالث الإعدادي)، تشكو تضررها من (س. ع.- عامل) لتغريره بابنتها ومعاشرتها معاشرة الأزواج منذ فترة زمنية، نتج عنها حملها سفاحا ووضعت مولودًا ذكرًا.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أنه تزوج بالطالبة عرفيًا، وأن ما حدث كان برضاها.

وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وعرض الطالبة على الطب الشرعي لإجراء تحليل البصمة الوراثية للمولود، لتحديد علاقته بالمشكو في حقه.