تستمع محكمة جنايات الجيزة، اليوم، لشهادة طبيبة شرعية، قائمة على مناظرة الممثلة "أميرة.ح"، والتي قام 4 متهمين باغتصابها، داخل منزلها بالهرم، في وجود نجلها المعاق، في فبراير 2017.

كانت المحكمة قد قررت الجلسة الماضية، التأجيل لجلسة اليوم السبت لسماع شهادة الطبيبة الشرعية.

أوراق القضية والتحقيقات تروي تفاصيل مفجعة عن واقعة اغتصاب الممثلة داخل منزلها بمنطقة الهرم يوم 14 فبراير 2017، حيث شملت أوراق القضية أمر إحالة المتهمين وتقرير الطب الشرعي وقائمة أدلة الثبوت.

أمر إحالة المتهمين باغتصاب ممثلة الهرم أمام نجلها المعاق

قالت النيابة في أمر إحالة المتهمين للمحاكمة في القضية رقم 21572 جنايات الطالبية، (المتهمون "أحمد.ع" و"محمد.ن" و"محمد.ف" و"علي.ج"، واقعوا المجني عليها "أميرة.ح"، بغير رضاها، بأن اقتحموا مسكنها وأشهروا فى وجهها أسلحتهم، مهددين بإلحاق الأذى بها وبنجلها، ونزع عنها المتهم الرابع ملابسها كرها عنها وعاشرها معاشرة الأزواج، ثم تلاه الثالث ثم الثاني، في ممارسة ذات الأفعال، كرها عن المجنى عليها، بينما كان الأول يراقب الطريق أسفل العقار. كما حازوا سلاحا ناريا وسلاحا أبيض وطلقة، وسرقوا مبلغ 700 جنيه، و3 هواتف محمولة وشاشة تلفزيون وتابلت).

الممثلة تُدلى بأقوالها حول واقعة اغتصابها:

واستمعت النيابة العامة لشهادة الممثلة المجنى عليها، والتي قالت إنها كانت في منزلها رفقة نجلها، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفوجئت بكسر باب شقتها من قبل المتهمين من الثاني للرابع، وبحوزتهم أسلحة، واستولوا منها على مشغولاتها الذهبية ومنقولاتها السابق ذكرها، ثم أدخلها الثالث إلى إحدى الغرف عنوة، وجرّدها من ملابسها، وتناوب التعدي عليها جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج مع الثاني والرابع، ثم فروا هاربين.

تحريات المباحث حول الواقعة :

قال الرائد محمد طارق أنور، معاون مباحث الطالبية حينها، إن تحرياته السرية دلت على ارتكاب المتهمين الواقعة، وأن الأول كان يراقب الطريق أسفل العقار مستقلا "توك توك".

بينما شهد الرائد أحمد صبري عبدالجواد، معاون مباحث الطالبية حينها، بأنه تمكن من القبض على المتهمين الأول والثاني وبحوزتهما أحد هواتف المجنى عليها، كما ألقى القبض على الثالث وبحوزته فرد خرطوش، وأقروا بارتكاب الجريمة بشكل تفصيلي.

وقال الشاهد الرابع "عبدالمجيد.أ" إنه اشترى شاشة تلفزيون من المتهم الرابع بمبلغ 3500 جنيه، ولم يكن يعلم أنها متحصلة من جريمة سرقة، وفور علمه بذلك سلّمها للشرطة.

ملاحظات النيابة العامة حول الواقعة:

دوّن مهاب الكشكي، وكيل النائب العام، ملاحظاته فى أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بقوله إن تقرير المعمل الجنائي أثبت أن السلاح الناري المضبوط "فرد خرطوش" صناعة محلية وصالح للإستعمال. كما دوّن إقرار المتهم الثاني "محمد.ن" بارتكاب الواقعة مع باقي المتهمين، بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به شهود الواقعة، ووصف الشقة مكان الحادث.

تقرير الطب الشرعي في اغتصاب ممثلة الهرم:

تحت عنوان "النتيجة النهائية وإبداء الرأي"، دوّنت الطبيبة الشرعية نهاد عاصم الشريف، ملاحظات كانت بمثابة القول الفصل فى الدعوى، حيث قالت (من النتائج المقدمة إلينا من وحدة إظهار البصمة الوراثية، تبين أن التلوثات المنوية بجلباب المجنى عليها "أميرة.ح" هي عبارة عن خليط البصمة الوراثية للمتهم "محمد.ن" وبصمة وراثية غير كاملة للمتهم "محمد.ع"، ولم يشمل بصمة وراثية للمتهم "علي.ج"، كما تبين أن التلوثات المنوية على ملابس المجنى عليها الداخلية هي عبارة عن خليط البصمة الوراثية للمتهم "محمد.ن" وبصمة وراثية غير كاملة للمتهم "محمد.ع"، ولم يشمل بصمة وراثية للمتهم "علي.ج".

وأحالت النيابة العامة للمتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، حيث تعقد اليوم السبت، جلسة استماع لشهادة الطبيبة الشرعية.