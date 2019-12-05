"رابطة الشؤون العربية": القضية الفلسطينية تمر بأخطر تحدياتها

قال الكاتب الصحفي أشرف بدر، رئيس رابطة محرري الشؤون الأفريقية والعربية، إن نضال الصحفيين مستمر تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه القضية دائمًا في قلب كل مصري.

وشدد بدر على إدانة الرابطة لسياسة دولة الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية غير القانونية، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية تمر بأخطر تحدياتها فهي قضية مركزية، لذلك يجب رصد جميع انتهاكات الكيان الصهيوني ضد إخواننا الفلسطينين.

وأضاف بدر: "نحيي باسم الصحفيين المصريين نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، ولا بد من التحرك العربي الفاعل لمحاسبة دولة الاحتلال، ولا بد أيضًا من مواصلة الجهود العربية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ويبقى سؤالا مطروحا دائما كيف سيواجه العرب والفلسطينيين هذه الممارسات الإجرامية؟".

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الندوة التي تنظمها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، من خلال رابطة محرري الشؤون الأفريقية والعربية، لمناقشة مصير الدولة الفلسطينية في أعقاب القرار الأمريكي بشرعنة الاستيطان والدور العربي فى دعم الدولة الفلسطينية.