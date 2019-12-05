جددت النيابة العامة حبس متهمين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد، بعدما تعدوا بالضرب على شاب حتى الموت داخل عشة شركة "غاز"، بسبب سرقته هاتف محمول من أحد المتهمين في كرداسة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن المجني عليه كان بصحبته صديقه، وكشف عن ملابسات الواقعة حيث أقر في محضر الشرطة، أن وراء الواقعة (السيد، 21 عاما- خفير خصوصي بموقع عمل الشركة) أصل بلدته الأقصر، و(عبدالرحمن- 20 عاما- خفير) ومقيم كرداسة، و(محمد- 23 عاما- خفير) وأصل بلدته الأقصر، و(محمود- 35 عامًا- عامل بمغسلة سيارات) ومقيم كرداسة، و(أحمد- 21 عاما- نجار) ومقيم بكرداسة، بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما ووفاة المجني عليه، وعلل قيامهم بذلك بسبب سابقة سرقة الهاتف المحمول الخاص بالأول عن طريق المغافلة.

وكشف المصاب تفاصيل الجريمة، في محضر الشرطة، قائلا إن المتهمين قاموا باستدراجه وتعدوا عليه بالضرب، فأخبرهم أن الهاتف مع صديقه المجني عليه فاستدرجوه وتعدوا عليه بالضرب، حتى توفى وتركوهما مقيدين اليدين في المكان وفروا هاربين، وصور الواقعة متهم سادس يدعى (إبراهيم- 36 عاما- مدرس) ومقيم في كرداسة، وعقب ذلك جرى استئذان النيابة العامة، التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق تحت إشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة.