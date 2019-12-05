استقبل رئيس وزراء إيطاليا جوزيبى كونتي، بمقر رئاسة الوزراء، اليوم، سامح شكري وزير الخارجية، الذي يقوم بزيارة ثنائية للعاصمة الإيطالية.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري نقل في مستهل اللقاء تحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء الإيطالي، ومدى الأهمية التي يعلقها سيادته على تطوير العلاقات بين البلدين.

وأوضح حافظ، أن اللقاء تناول استعراض مجمل العلاقات الثنائية في شقها السياسي والاقتصادي، وسُبل تطويرها في ظل العلاقات التاريخية والخاصة التي تربط بين البلدين.

كما تم التطرق لأهم التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الأزمة الليبية وقضية سد النهضة.