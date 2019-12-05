تنتهج وزارة الآثار، سياسة جديدة لتشجيع وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين في المواقع الآثرية، وإسناد تقديم وتشغيل الخدمات بمنطقة الأهرامات الآثرية، إلى إحدى شركات القطاع الخاص المصرية.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل شاركت الوزارة القطاع الخاص، فى إنشاء متاحف مثل متحف الغردقة، المقرر افتتاحه نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلنت عنه الوزارة، أحد أبرز المشروعات، التي تنفذها لأول مرة، بالشراكة مع القطاع الخاص.

نرصد فى التقرير التالي، أبرز المعلومات حول المتحف الجديد:

-يعتبر أول متحف جرى بنائه بالشراكة مع القطاع الخاص، وبتمويل كامل منه.

-تتولي وزارة الآثار وحدها، عملية الإدارة والإشراف على المتحف.

-يحوي المتحف نظم إضاءة حديثة، ونظام تأمين يراعى كافة الاشتراطات.

-المتحف مجهز بأحدث الكاميرات وأجهزة الإنذار.

-يعمل المتحف بصورة أكبر على إبراز جمال القطع المعروضة داخلها.

-صمم وفقا للمعايير العالمية للمتاحف، وسيعمل سيناريو العرض به على إظهار الجمال والرفاهية فى الحضارة المصرية عبر العصور.

-يشهد المتحف، عرض قطع تجسد وسائل الراحة في المنازل، وأثاثها وأدوات الزينة، التي استخدمها المصري القديم، من زينة شعر وملابس وكريمات وعطور وإكسسوارات.

-يتضمن العرض المتحفى، المظاهر الرياضية كالصيد النيلي والبري، إلى جانب الآلات الموسيقية، وصور من حفلات بها رقص وعزف، بداية من العصر الفرعوني، حتى العصور الحديثة.

-تتضمن خطة عمل المتحف، تنفيذ برنامج يومي خاص، للأنشطة الثقافية التي ستقام بالمنطقة الترفيهية المحيطة بمبني المتحف.

-المتحف مزود بأجهزة حديثة، وبأفراد لديهم كفاءة عالية، بالإضافة إلى أفراد أمن من وزارة الآثار، إلى جانب تدريب الأفراد على التعامل مع زوار المتحف.

-وفرالقطاع الخاص للمتحف، المبنى والتشطيبات اللازمة له، وفقًا للاشتراطات التي أقرتها الوزارة.