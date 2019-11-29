تستضيف مدينة الغردقة في السادسة من مساء اليوم الجمعة، فاعليات برنامج المرحلة الختامية لأولمبياد المحافظات الحدودية بمشاركة 6محافظات، وتستمر الأولمبياد حتى 2 ديسمبر، وتنظمه مديرية الشباب والرياضة بالبحرالأحمر برعاية أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة الاتحاد المصري للجامعات والاتحاد المصري للرياضي والاتحاد المصري العام للرياضة للجميع والاتحاد المصري للثقافة الرياضية.

قال فراج عبدالمقصود، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، في تصريح صحفي، اليوم إن الفعاليات تبدأ بحفل افتتاح وطابور العرض الفرق المشاركة، بحضور وزير الشباب والرياضة و نائب محافظ البحر الأحمر.

وأضاف عبدالمقصود أن المنافسات الفعلية تنطلق بثلاث ملاعب وهي ملاعب المدينة الشبابية ونادي الرياضات البحرية والصالة المغطاة بمدينة الغردقة بمشاركة محافظات البحرالأحمر و أسوان و الوادي الجديد و مرسي مطروح و شمال سيناء و جنوب سيناء.

وتستكمل غدا السبت باقي الفاعليات بمهرجان المشي لجميع المشاركين والذي ينطلق من ميدان الاكوافن مرورا بشارع الشيراتون وحتى المارينا السياحي، ويعقد الوزير لقاءا مفتوحا المشاركين بالممشى السياحي بطريق النصر.

وكانت الوفود واللجان المشاركة وصلت، أمس الخميس، وقامت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر بتسكينها في أماكن إقامتها، بجانب عقد عددا من الندوات التثقيفية والرياضية و اجتماع فنيا لهيئة الإشراف ومندوبي الفرق المشاركة بمجمع الإعلام بالغردقة.