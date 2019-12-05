عقد وفد من نقابة الأطباء، وبعض قيادات وزارة الصحة، اليوم، اللقاء الثاني لبحث نظام التكليف الجديد، المزمع تطبيقه من الوزارة، تنفيذًا لما جرى الاتفاق عليه، في اجتماع أمس، بين وفد النقابة بقيادة نقيب الأطباء مع وزيرة الصحة، وقيادات الصحة والبرلمان.

وأعلنت نقابة الأطباء، في بيان لها، أن اللقاء جرى بديوان عام الوزارة، حضره من قيادات الوزارة، الدكتور أحمد محيي، والدكتورة سحر حلمي، ومن النقابة الدكتور ايهاب الطاهر الأمين العام، والدكتور إبراهيم الزيات، والدكتور كريم مصباح عضوا مجلس النقابة، والدكتور أحمد صفوت من نقابة القاهرة، ومن ممثلي شباب الأطباء، الدكتور محمد طه، والدكتور عمرو عبدالراضي.

وأوضحت أن ممثلي الوزارة، عرضوا البنود الموجودة بالنظام الجديد المزمع تطبيقه، وعرض ممثلو النقابة والشباب المشكلات الموجودة بالنظام الجديد، وعلى رأسها عدم وجود نظام مكتوب متوافق عليه، يغطي جميع التفاصيل.

وأكدت النقابة، أنه جرى الاتفاق على إدراج بعض التعديلات على النظام، وكتابة النظام بصورة متكاملة، وإرساله للنقابة في مخاطبة رسمية اليوم، كاشفة عدم تلقيها خطاب حتى الآن، لافتة إلى أنها مازالت على موقفها، بعدم إمكانية الموافقة، إلا بعد وجود نظام مكتوب ومتوافق عليه.

وأعلنت نقابة الأطباء، أنها ستوافي الأطباء بأي مستجدات أو مخاطبات تصل للنقابة.