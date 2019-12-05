العثور على جثة طفل دون أحشاء في القمامة بالدقهلية

عثر أهالي قرية "كفر سرنجا" بمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، اليوم، على جثة طفل حديث الولادة، منهوش أحشائه، ولم يتبق منه سوى رأسه وذراعيه، وجزء من الصدر، تحت شيكارة ومردوم عليه بالتراب.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من أهالي قرية "كفر سرنجا"، بالعثور على جثة طفل حديث الولادة وسط القمامة بمنطقة جسر النيل تنهشها الكلاب، وإبعاد الكلاب عنها وتغطيتها بقماشة وتراب لحين حضور الشرطة.

وبث أهالي القرية فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شخص يطلب من آخر رفع قطعة من القماش المغطاة بالتراب، فظهرت من تحته أجزاء من رأس وذراعين لطفل، بدون أحشاء، فعلق قائلا: "دا الكلاب واكلاه"، وطلب أحدهم إعادة تغطيته بالتراب مرة أخرى لحين وصول المباحث.

وانتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد فريد، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر نحو أسبوع، ولم يتبق منها سوى الرأس والذراعين وأجزاء من الصدر فقط، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ميت غمر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان، وبيان سبب الوفاة.

وتكثف مباحث المركز من تحرياتها للوصول إلي سبب الوفاة ومن وراء إلقاء الطفل في هذه المنطقة.