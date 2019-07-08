العثور على جثة رضيع داخل "شنطة" في البحيرة

عثر الأهالي بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على جثة رضيع داخل شنطة على الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، في ظروف غامضة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارا من الدكتور ياسر زايد مدير مستشفى كفر الدوار العام، بوصول رضيعة متوفية مجهولة الهوية، تبلغ من العمر 6 أيام داخل شنطة إلى المستشفى، وانتقل الرائد حسام أبو وافية والنقيب بدر الطنيخى معاون مباحث قسم شرطة كفر الدوار، إلى المستشفى.

ووجه مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث، لكشف غموض الحادث وملابساته. وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة.