قال المهندس السيد فهمي رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من إنشاء 12 تجمع بدوي وهم: تجمع الرينة ، وتجمع أبو صويرة بمدينة رأس سدر ،وتجمع تال ، والبدع بمدينة أبوزنيمة، وتجمعات مكتب، وأبو غراقد 1 و2 و3، ونسرين بمدينة أبورديس وفي مدينة طور سيناء تجمعات ميعر وشباب الوادي وتجمع الشيخ عواد بمدينة سانت كاترين.

وأضاف رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، أنه جاري إنشاء مزرعة نموذجية للاستزراع السمكي على مساحة 100 فدان بمدينة طور سيناء.

وأكد أنه جرى استهداف زراعة 450 فدان فاكهة بأشجار شتلات الرمان، والزيتون، والتين، والجوافة، والموالح، ومانجو، والمشمش، كما جرى زراعة 205 صوبة زراعية لإنتاج الطماطم والخيار والفاصوليا والفلفل الرومي وفلفل الشطة.

وتابع أنه جرى إنشاء أحواض سمكية في 10 تجمعات على مساحة 3 ألاف و500م2 للمزرعة الواحدة لإنتاج أسماك البلطي والبوري كما جرى زراعة 15 فدان خضروات مكشوفة مثل الكرنب والبسلة والبطاطس والبصل.

وأكمل أنه جرى إنشاء 10 مزارع للأغنام تحتوي كل مزرعة على مجموعتين من الأغنام، حيث تحتوي كل مجموعة على 16 رأس، بالإضافة إلى زراعة 4749 نخلة من أنواع النخيل البارحي والمجدول والسكوتي و 700 نخلة من النخيل الحياني.