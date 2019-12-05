كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت محمد بالقيام بأعمال وكيل مديرية أوقاف أسوان لشؤون الدعوة والبر، في إطار حرص وزارة الأوقاف على تمكين الشباب المؤهل، خاصة خريجو البرنامج الرئاسي والأكاديمية الوطنية للتدريب، والدفع بهم في المناصب القيادية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن عزت حاصل على الدكتوراه في مقارنة الأديان من كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر في القاهرة، بتقدير مرتبة الشرف الأولى عام 2013م، وأحد خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

يأتي تكليفه بعد الدكتور كمال محمد علي سيف مديرًا إداريًا لأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

من ناحية أخرى، اعتمد وزير الأوقاف، اليوم، 36 خطيبًا جديدًا بنظام المكافأة على مستوى الجمهورية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.