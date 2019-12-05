قال الدكتور أحمد الشيخ، عميد كلية الهندسة بجامعة ليفربول في بريطانيا، إن الإنجليز يجب أن يفخروا لعمل المصريين في جامعاتهم.

وأضاف الشيخ، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر فضائية "dmc"، أنه كان يعمل قبل انتقاله إلى ليفربول بإحدى جامعات سكوتلاند، مشيرا إلى أن عمله بالهندسة الطبية في مجال العيون أهله للانضمام لجامعة ليفربول، "كان في قسم قوي جدا في الجامعة، وهو قسم رقم اتنين في العيون في بريطانيا، وجامعة ليفربول من أقوى جامعات بريطانيا في الأبحاث".

وأشار إلى أن انضمامه لليفربول ساعده في تطوير أبحاثه، "كنت أول واحد في تخصص الهندسة الطبية بالجامعة، وعملت القسم والمعامل الأساسية في الهندسة الطبية".

وعن كيفية حصوله على عمادة الكلية، قال إنه لم يكن له خبرة سابقة بالإدارة، إلا أن عميد الكلية ترقى فطلب منه أن يتقدم للحصول على الوظيفة، ثم أسندت له إدارة الكلية بعد عدد من المقابلات مع رئيس الجامعة، وتم التجديد له 3 سنوات.