فيديو.. رئيس المعارضة التركية يتهم أردوغان بتدبير محاولة انقلاب 2016

عرضت شاشة "extra news"، مقطع فيديو لرئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو، يتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتدبير انقلاب 2016، حيث ذكر أن حكومة العدالة والتنمية تحاول إخفاء ما تم فضحه حول أن ما حدث في 15 يوليو 2016 كان انقلابا مدبرا.

وأضاف "أوغلو"، أن السلطة تصارع كي لا تنكشف حقيقة تدبيرها الانقلاب قبل ثلاث سنوات، مضيفًا: "نعلم أيضا أن الحكومة التركية على علم بمكان وجود عادل أوكسوز الذي يُزعم كونه المدبر الرئيسي للمحاولة الانقلابية".

وتابع: "أثبتنا بالوثائق والمستندات في لجنة تقصي الحقائق البرلمانية أن ما حدث كان انقلابا مدبرا. الآن يعجزون عن نشر التقرير البرلماني عن الانقلاب لخوفهم من أن يكتشف الشعب حقيقة هذه المحاولة الانقلابية".

وأكد أن الحكومة التركية ترفض نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق حول انقلاب عام 2016 الذي أعده البرلمان وشارك به نواب حزبه، لخوفها من أن يكتشف الشعب أمر المحاولة الانقلابية، مضيفًا: "الواقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان. لقد أجرينا تحقيقات وتحريات تفصيلية في ملابسات ليل 15 يوليو 2016. نقلوا المحاولة الانقلابية الغاشمة إلى مرحلة أخرى عبر الانقلاب المضاد الذي نفذوه من خلال إعلان حالة الطوارئ في الـ20 من يوليو".