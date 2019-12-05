استبدال قطر وصلة أو عداد مياه

يلجأ كثير من المواطنين إلى استبدال وتعديل قطر وصلة وعداد المياه، سواء بتغييرها لقدرة أقل نتيجة لارتفاع فاتورة المياه، أو بقدرة أكبر لزيادة ضخ المياه المستخدمة، وتستعرض "الوطن" الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستبدال قطرة وصلة أو عداد مياه:

المستندات المطلوبة لاستبدال قطر وصلة أو عداد مياه

- طلب مقدم من العميل باستبدال قطر الوصلة أو العداد.

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- رقم الهاتف الأرضي أو المحمول الخاص بالعميل.

- آخر فاتورة استهلاك للاشتراك.

- بيانات الاشتراك.

- التصاريح المطلوبة.

- آخر قراءة في العداد المستبدل.

الإجراءات المطلوبة لاستبدال قطر وصلة أو عداد مياه

- يقوم العميل بتقديم طلب استبدال قطر وصلة أو عداد مياه.

- يتوجه العميل لسداد قيمة المعاينة والملف.

- يتوجه فني الشركة لإجراء المعاينة الفنية وتحديد المستلزمات المطلوبة.

- إعداد المقايسة التقديرية وإخطار العميل للسداد.

- يقوم العميل بسداد قيمة المقايسة ومقابل الربط وخلافه (نقدا أو بالتقسيط).

- يقوم العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.

- يتوجه الفني المختص بصرف المهمات من المخازن.

- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

- الانتهاء من تقديم الخدمة.

يتم استبدال قطر وصلة أو عداد المياه خلال 10 أيام عمل من تقديم المستندات المطلوبة لشركة المياه.