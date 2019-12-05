شهدت قرية "نهطاي"، التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، مساء اليوم، حالة من الحزن والوجيعة انتابت الأسر والعائلات بسبب فاجعة مصرع اثنين من شباب القرية، وهما محمد العزب جمال الدين، 32 عاما، وأحمد عبد الحكم الصيفي، 27 عاما، في حادث انفجار مصنع سيراميك في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأفادت مصادر دبلوماسية أن جثماني الشابين سيصلان في الشحن الجوي غدا إلى ميناء القاهرة الجوي، استعدادا لدفنهما بمقابر العائلة بمعرفة ذويهم.

قال محمد حسن، أحد أهالي القرية المكلومة، إن الشابين تمتعا في حياتهما بحسن دماثة الخلق، "ربنا يصبرنا على فراقهما"، مضيفا أن الشابين متزوجان ولديهما أطفال تترواح أعمارهم ما بين 3 إلى 8 سنوات، لافتا إلى أن والديهما أصابهما حالة من الصدمة "مقدروش يخرجوا من بيوتهم من ساعتها".

وأعلن السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، وفاة 4 مواطنين مصريين جراء انفجار بمصنع سيراميك في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان.

وقال "هاشم"، إن الحادث وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بالمصنع، وهو ما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد عن 20 ضحية من جنسيات مختلفة.