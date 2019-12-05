تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الأول الذي تنظمه كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، بعد غدٍ، في العاشرة صباحا بالكلية ولمدة يومين برعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أحمد القاصد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور أيمن السيد عميرة، عميد الكلية، والدكتور منى شقير، وكيل كلية الهندسة الإلكترونية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ويرأس المؤتمر الدكتور عاطف أبو العزم، نائب رئيس جامعة المنوفية الأسبق.

ويمثل المؤتمر أكبر تجمع دولي لعلماء الهندسة الإلكترونية بفروعها المختلفة، حيث يناقش المؤتمر أبحاث في مجالات الاتصالات ومعالجة الإشارات، تطبيقات الحاسب الآلي، نظم التحكم الآلي والرياضيات الهندسية.

ويساهم في دعم المؤتمر العديد من الجهات وأهمها نقابة المهندسين الفرعية بشبين الكوم، ويشارك به العديد من كليات الهندسة بالجامعات المصرية، إضافة إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات الكبرى في مجال الهندسة الإلكترونية ورجال الأعمال وباحثين من مصر وخارجها.