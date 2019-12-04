لقيت طالبة في الصف الثاني الثانوي، بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، مصرعها، إثر تناولها قرص حفظ الغلة السامة، حيث جرى نقل الطالبة للمستشفى دون جدوى.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بإقدام طالبة في الصف الثالث الثانوي بإحدى قرى مركز تلا، على الانتحار، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولكنها توفت فور وصولها للمستشفى .

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة، وبسؤال والدها أقر بتناولها قرص حفظ الغلة السام "حبة الغلة".