وقع الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم، تجديد بروتوكول التعاون بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار، والخاص بمحو أمية الأهالي بالقرى والأحياء ومراكز المحافظة، تحت إشراف متخصصين من الجامعة والمشاركين بالمشروع، حيث يدرس الطلاب بالمشروع كخدمة للمجتمع.

حضر التوقيع الدكتور عبدالحميد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جمعة، منسق محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة، وناصر حماد، مدير فرع هيئة تعليم الكبار بدمياط، والجدير بالذكر أن الجامعة حققت المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار للعام الجامعي 2018-2019 لمحو أمية أكثر من 5000 آلاف أمي من أبناء المحافظة، كما تسعى الجامعة لاستكمال إجراءات إنشاء مركز تعليم الكبار بالجامعة وتفعيل مواد البروتوكول الجديد مع الهيئة وصولا للمستهدف بحلول 2020 وهو محو أمية أكثر من 20 ألف أمي من أبناء المحافظة، كما تحرص الجامعة على تفعيل المشاركة المجتمعية في مجال محو الأمية بالكليات النظرية بالجامعة وفقا لإجراءات محددة في إطار المشروع القومي لمحو الامية.

ويعد ذلك إلتزاما أدبيا من الجامعة تجاه دمياط وأهلها، وأحد الأعمال التي تبادر الجامعة بها لخدمة المجتمع.