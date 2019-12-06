وفد من الشركات السياحية الإنجليزية يزور شرم الشيخ

زار وفد من شركات السياحة والطيران الإنجليزية مدينة شرم الشيخ؛ للتعرف على أهم المزارات السياحية في المدينة والاستمتاع بها.

وتأتي الزيارة بعد قرار الحكومة البريطانية برفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، ما سيكون له مردود إيجابي كبير على زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني ليس إلى مدينة شرم الشيخ فحسب؛ لكن إلى المقاصد السياحية المصرية بوجهٍ عام.

وفي ختام الزيارة، التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالوفد بحضور دون بيكون القنصل الفخري البريطاني في شرم الشيخ، ورجال الأعمال والمستثمرين، واللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، وجيفارا الجافي رئيس غرفة شركات السياحة في جنوب سيناء، وتامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين في شرم الشيخ.

وأعرب وفد الشركات السياحية الإنجليزية، خلال لقائه بمحافظ جنوب سيناء، عن سعادتهم البالغة بالأجواء التي شهدها في مدينة شرم الشيخ، مشيدين بالحالة الأمنية التي لمسوها خلال الزيارة.

وأكد الوفد أن الزيارة جاءت بمبادرة ودعوة من محافظ جنوب سيناء في أثناء تواجده في بورصة لندن السياحية؛ للتعرف عن كثب على حقيقة الأوضاع في شرم الشيخ ومشاهدة منتجع من أجمل المنتجعات السياحية في العالم.