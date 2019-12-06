"اتخانقوا على نفر".. سائق يطعن زميله للخلاف على أولوية التحميل ببنها

مزق سائق جسد آخر بمطواة في مشاجرة بينهما على تحميل الركاب بقرية كفرالجزار مركز بنها، وجرى نقل المجني عليه مصابا للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها بتلقيه بلاغا من مستشفى بنها الجامعي بوصول "سيد ف ا " سائق ومقيم وسط البلد دائرة قسم أول بنها، مصابا بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وجرى حجزه بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأخطر اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي وأنتقل المقدم أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث المركز، وبسؤال المصاب اتهم "محمد ا ع"سائق السابق اتهامه في قضية (سرقة) بإحداث إصابته على أثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بالسيارات الأجرة قيادتهما بناحية كفر الجزار دائرة المركز تطورت لمشاجرة، تعدى على أثرها المتهم بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته المشار إليها وفر هارباً.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المبين، وجرى بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.